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Еще пять вузов России вошли в программу студенческого туризма

Она стартовала 15 июля и продлится по 25 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Еще пять российских вузов присоединились к программе студенческого туризма, которая стартовала в стране 15 июля и продлится по 25 августа. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ в соцсети "ВКонтакте".

"За две недели до завершения программы #Студтуризм2021 к ней подключились еще пять новых вузов. Студенты-путешественники теперь могут остановиться в кампусах: СПбГУПТД (Санкт-Петербург), РГАЗУ (Балашиха), СКФУ (Ставрополь, Пятигорск), ПГУС (Тольятти), БГТУ им. В. Г. Шухова (Белгород)", - говорится в сообщении.

Таким образом, в 2021 году в пилотную программу студенческого туризма вошли 20 российских университетов.

Остановиться в вузовских кампусах и общежитиях партнеров программы также можно в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде, Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Уфе и Иркутске. Создан специальный сайт студтуризм.рф, где можно подать заявку на бронирование жилья с указанием даты прибытия.

В Минобрнауки ранее сообщали, что стоимость проживания в зависимости от типа размещения составит от 35 до 100 рублей в сутки, максимальная цена - 400 рублей в сутки. Если в пакет также включено питание, то стоимость пребывания варьируется от 250 до 550 рублей в сутки.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и в этом году запустить связанные с ним пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях для студентов из других регионов, которые летом отправятся путешествовать по стране.

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