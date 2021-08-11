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Пандемия COVID-19

Правительство Литвы приняло решение об ограничении прав непривитых от коронавируса

С 13 сентября такие лица не смогут посещать магазины определенной категории, массовые мероприятия, обращаться за контактными услугами

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Не привившиеся от коронавируса жители Литвы через месяц будут значительно ограничены в повседневной жизни. В среду правительство Литвы приняло решение об ограничении ряда их прав.

Как сообщила пресс-служба кабмина, такие лица с 13 сентября не смогут посещать магазины определенной категории, массовые мероприятия, обращаться за контактными услугами. Первоначально предлагалось запретить им пользоваться общественным транспортом и посещать медицинские учреждения для получения плановой помощи. Однако эти меры не были приняты.

Правительство указало, что хозяйственные субъекты могут ввести такие ограничения по мере готовности и раньше 13 сентября. Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания.

Меры правительства вызвали протесты в обществе. Во вторник протестная акция с участием около 5 тыс. человек прошла у здания Сейма (парламента). К вечеру несколько сотен протестующих заблокировали выходы из здания, не давая депутатам его покинуть. Имели место столкновения с полицией. Были задержаны 26 человек. Пострадали около 10 полицейских. Полиция объявила о начале следствия по факту организации беспорядков.

Теги
ЛитваПандемия COVID-19
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