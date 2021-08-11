В СПбГУ заявили, что не будут требовать справки о вакцинации при заселении в общежитие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Заселение студентов в общежития Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) будет проходить без требования предоставлять справки о вакцинации от коронавируса или подтверждение о перенесенном заболевании. Об этом в среду ТАСС сообщила первый проректор СПбГУ Елена Чернова.

Ранее на сайте вуза сообщалось, что при заселении в общежития наряду со всеми необходимыми документами обучающимся потребуется наличие сертификата о прививке от коронавирусной инфекции либо справки о противопоказаниях к вакцинации или о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.

"Это рекомендации, утвержденные заместителем министра науки и высшего образования. Но после того, как поступили новые разъяснения со стороны Минобрнауки, было принято решение, что заселение в общежития СПбГУ будет обеспечено без учета этих рекомендаций", - рассказала собеседница агентства.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации вузам, в которых посчитало целесообразным перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения.

Позднее в министерстве сообщили, что планируется организовать дополнительные обсуждения данных рекомендаций. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков также призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от коронавируса студентам.