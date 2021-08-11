Глава Адыгеи потребовал от чиновников проанализировать на местах качество медуслуг

МАЙКОП, 11 августа. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от заместителя премьер-министра региона и министра здравоохранения на местах проверить качество оказываемых населению медицинских услуг. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кумпилова по итогам проведенного им совещания с членами республиканского правительства.

В частности он отметил, что в соцсетях люди чаще обращают внимание руководства республики на нехватку врачебных кадров в муниципальных поликлиниках, сложную организацию записи на прием, а также на частые выходы из строя диагностического медоборудования.

"Заместителю премьер-министра и министру здравоохранения было поручено проанализировать каждое обращение и на местах проверить качество оказываемых медицинских услуг, а также доступность для населения узких специалистов первичного звена", - сказали в пресс-службе. Там пояснили, что все обращения жителей и по другим направлениям, поступившие в соцсетях на имя главы республики, также передали руководителям отраслевых министерств и ведомств для принятия решений.

Также в рамках заседания, как сообщили в пресс-службе, рассмотрели ход вакцинации населения от коронавируса. По словам министра здравоохранения региона Рустема Меретукова, на сегодняшний день в республику поступило свыше 126 тыс. доз вакцин.

"Привито более 97 тыс. граждан, что составляет 44,9% от плана",- заметили в пресс-службе.

На дополнительно выделенные региону из федерального бюджета 9 млн рублей закупят лекарства для амбулаторных больных.

"Руководитель региона поставил перед Минздравом задачу по усилению информационной работы среди населения и увеличению темпов вакцинации от коронавируса",- заключили в пресс-службе.