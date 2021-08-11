Глава Невынномысска заявил, что "умные технологии" помогли повысить дорожную безопасность

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Внедрение "умных технологий" позволило повысить дорожную безопасность и снизить уличную преступность в городе Невинномысске Ставропольского края. Гибель детей в дорожных авариях снизилась до минимума, сообщил в среду глава города Михаил Миненков.

"Благодаря внедрению "умных технологий" в Невинномысске мы видим положительные результаты. <...> Дорожная безопасность вышла на новый уровень. На перекрестках города, оборудованных камерами видеонаблюдения, процент наезда на пешеходов снизился на 50%, а детская смертность в ДТП <...> минимизирована", - написал он на своей странице в Instagram.

Глава города отметил, что создание интеллектуальной системы видеонаблюдения в городе помогло снизить уличную преступность. "В системе городского видеонаблюдения закольцовано порядка 500 камер, половина из которых имеет интеллектуальную "начинку". В местах, где установлены видеокамеры, уличная преступность стремится к нулю. Сократилось число проявлений вандализма, хулиганства", - пояснил Миненков.

Моногород также был пилотной площадкой для внедрения краевого энергосервисного контракта, цель которого - энергосбережение и улучшение световой среды наружного освещения города.

В результате Невинномысск стал первым городом Ставрополья, отмеченным в галерее лучших "умных" практик на карте Минстроя России. "На платформе теперь размещен рассказ о промышленной столице края, панорамы города, а также фильм "Азбука ЖКХ. Умный Невинномысск", в котором представлены все преображения и улучшения", - отметил Миненков.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".