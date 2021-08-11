Глава Ингушетии о создании условий для приготовления горячего питания во всех школах

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии создали пищеблоки для приготовления горячего питания в 27 школах региона, в которые ранее его привозили из пищеблоков других школ республики. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Книгами в 2021 году наших учеников мы обеспечили, сейчас решили вопрос с организацией питания - пищеблоки для горячего питания теперь есть во всех школах Ингушетии. Мы справились с задачей. Весной при личном знакомстве с процессом обустройства пищевых блоков в образовательных организациях выяснилось, что в 27 из 121 школы они отсутствовали", - написал Калиматов.

По его словам, ранее горячую еду привозили из близлежащих организаций и, несмотря на сложности, 36 138 учеников начальных классов ею обеспечили.

"Сегодня этот вопрос уже решен. Во всех школах построены столовые и созданы комфортные условия. Средства на решение проблемы мы выделили из регионального бюджета. Теперь будем контролировать подготовку зданий школ к началу учебного года", - добавил глава региона.

Во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.