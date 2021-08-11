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Дагестан рассчитывает на федеральную поддержку в создании системы обращения с отходами

Минприроды республики разрабатывает концепцию корректировки территориальной схемы

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Новую систему обращения с отходами создадут в Дагестане при поддержке из федерального бюджета. Об этом сообщила ТАСС в среду советник председателя правительства Дагестана Зарема Уразаева.

"Поддержка со стороны федерального центра позволит реализовать все запланированные мероприятия и создать новую систему обращения с отходами с современными объектами инфраструктуры в данной сфере, которые позволят обеспечить весь цикл движения отходов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, инфраструктура в области обращения с отходами для республики является крайне необходимой.

"В настоящее время Минприроды республики ведет работу по разраработке концепции корректировки территориальной схемы. Планируемые изменения позволят создать оптимальную систему обращения с отходами. Кроме того, правительством республики подписана дорожная карта с Российским экологическим оператором по развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Ведется работа по реализации мероприятий данной карты", - добавила Уразаева.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует помочь Дагестану, Крыму, Севастополю и Архангельской области построить предприятия по переработке отходов.

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