В школах Карачаево-Черкесии предложили ввести занятия для экологического воспитания

ЧЕРКЕССК, 11 августа./ТАСС/. Власти, общественники и волонтеры Карачаево-Черкесии обсудили предложения в Народную программу партии "Единая Россия" по теме "Проблемы экологии. Вопросы улучшения экологической ситуации". Среди прозвучавших предложений - введение в школьную программу занятий для экологического воспитания, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе реготделения партии.

"На площадке штаба общественной поддержки эксперты и общественники обсудили предложения по направлению "Экология". Инициативы касались внедрения раздельного сбора мусора, лесовосстановления, озеленения населенных пунктов и экологического воспитания. <…> Было принято решение провести в ближайшее время встречу с представителями министерства образования и науки Карачаево-Черкесии, чтобы обсудить вопросы внедрения в образовательную программу занятий, направленных на экологическое воспитание", - рассказали в пресс-службе.

По мнению участников мероприятия, прививать экологическую культуру необходимо начинать с ранних лет. Депутаты и эко-волонтеры готовы встречаться со школьниками, проводить тематические уроки и беседы. Министерство экологии и природных ресурсов региона уже проводит эко-уроки в школьных лагерях.

Участие в обсуждении предложений в Народную программу партии "Единая Россия" по теме "Проблемы Экологии. Вопросы улучшения экологической ситуации" приняли представители некоммерческих организаций, органов исполнительной власти, депутаты регионального парламента, волонтеры, блогеры, эко-активисты. Они предлагали свои идеи, озвучивали проблемные вопросы и обсуждали их решение.

Среди предложений, прозвучавших на площадке, - ужесточение штрафов за выброс мусора в непредназначенном для этого месте, реализация региональных проектов по экологическому оздоровлению рек, обязательное инспектирование и экологические проверки предприятий, внедрение культуры обращения с отходами, а также использование современных подходов - рекламы в социальных сетях, активных блогеров, популяризация через социальные медиа важности тем экологии и охраны окружающей среды. Также прозвучало предложение внедрить высадку фамильных аллей.

"По словам руководителя штаба общественной поддержки Марата Хубиева, все предложения будут зафиксированы и включены в реестр. В том случае, если потребуется федеральное решение, они будут направлены коллегам в Москву. Если же вопрос можно решить на региональном уровне, то в работу возьмут депутаты фракции "Единая Россия" в региональном парламенте. Ни одно предложение не останется без внимания, а самые актуальные найдут отражение в народной программе", - добавили в пресс-службе.