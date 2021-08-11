Более 4,2 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 4,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю и более 65 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования за семь дней на 4% превысило показатели предшествующей недели, а смертность - на 2%.

"За неделю поступили сообщения о более 4,2 млн новых случаев заражения и более 65 тыс. умерших", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Со 2 по 8 августа в мире был выявлен 4 264 641 заразившийся и зафиксировано 65 472 случая смерти. Это соответственно на 4% и на 2% больше, чем неделей раньше. По состоянию на 8 августа всего в мире насчитывалось 202 146 929 случаев инфицирования. С начала пандемии умер 4 285 421 человек.

Заболеваемость особенно сильно выросла за неделю в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 14%). Вместе с тем ее снижение зарегистрировано в Европе (на 7%), Юго-Восточной Азии (на 5%) и Африке (на 1%). Смертность значительно увеличилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 46%) и Европе (на 16%). Снижение количества летальных исходов отмечено при этом в Юго-Восточной Азии (на 6%), Северной и Южной Америке (на 4%) и Африке (на 2%).

В Европе за семь дней заразились свыше 1 млн человек и умерли более 9 тыс. заболевших. В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,3 млн новых случаев инфицирования и более 19 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили свыше 799 тыс. заразившихся, умерли более 20 тыс. человек. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (734 354). Далее следуют Индия (278 631), Иран (248 102), Бразилия (228 473) и Индонезия (225 635).

Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", который был обнаружен в Индии в октябре 2020 года, расширил свою географию со 135 до 142 стран.