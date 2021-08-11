Комплексное благоустройство Суздальских озер в Петербурге планируют завершить осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Благоустройство и создание зон отдыха на берегу Нижнего и Среднего Суздальских озер в Петербурге завершат в октябре 2021 года. В ноябре 2020 года завершили благоустройство Верхнего Суздальского озера, которое вместе с Нижним и Средним образуют большую рекреационную зону на севере города, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации Петербурга.

"Благоустройство территории вокруг Суздальских озер планируют завершить в октябре. В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустраивается территория, прилегающая к Среднему и Нижнему Суздальским озерам в Выборгском районе", - рассказали в пресс-службе.

При благоустройстве двух Суздальских озер на берегу размещается большое количество современных спортивных и детских площадок, а также прокладываются комфортные пешеходные дороги.

"Суздальские озера - любимое место отдыха петербуржцев. Рядом огромный жилой район. Потребность в благоустроенных общественных пространствах здесь очень велика. Сейчас на озерах ведется масштабная работа. Уже осенью здесь появятся зоны для прогулок, активного отдыха, удобные и комфортные для людей разного возраста", - приводит пресс-служба городской администрации слова губернатора Александра Беглова.

В июле сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили журналистам, что единственным соответствующим нормативам и пригодным для купания водоемом в городе является Верхнее Суздальское озеро, входящее в цепочку Суздальских озер.

Суздальские озера - цепочка из трех озер на севере Санкт-Петербурга, протянувшихся от Поклонной горы к Парголово. В древности они представляли собой единое ледниковое озеро Паркола, которое дало название прилегающей местности. В 1746 году земли вместе с озерами получил во владение граф Шувалов. Название Суздальские водоемы получили от Суздальской Слободы, в которой жили переселенцы из Суздальского уезда Владимирской губернии, привезенные для обустройства обширных имений графов Шуваловых.