Эксперт: йота-штамм пока не превзошел вариант "дельта" по скорости распространения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Йота-штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Нью-Йорке в прошлом году, пока остается не более заразным, чем дельта-вариант, который остается наиболее распространенным в России, США и других странах. Об этом в среду ТАСС сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

В начале августа американские исследователи опубликовали на портале препринтов medRxiv пока не прошедший научное рецензирование доклад о свойствах йота-штамма. Анализ данных и моделирование привели авторов к выводу, что он распространяется примерно на 15-25% быстрее предыдущих вариантов.

"Ученые говорят, что заразность йота-штамма повышена, но речь о росте по отношению к первоначальным штаммам. О повышенной заразности новых штаммов коронавируса говорит скорость, с которой они вытесняют предыдущие. И если "дельта" вытеснил альфа-штамм буквально за 3-4 месяца, то йота-штамм такой способности не проявил. В России и Америке сейчас по-прежнему доминирует дельта-штамм. Следовательно, скорость распространения варианта "йота" пока не выше, чем у дельта-штамма", - пояснил Ризванов.

Вирусолог также отметил важность отслеживания новых штаммов, так как их характеристики могут изменять течение заболевания и скорость распространения, что необходимо учитывать при лечении и профилактике заболевания коронавирусной инфекцией.