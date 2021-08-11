Участники форума "Территория смыслов" получили гранты почти на 40 млн рублей в 2021 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Участники пяти смен молодежного форума "Территория смыслов", которые проходили с 5 июля по 12 августа, получили гранты на общую сумму около 40 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба форума.

"Всего на форуме "Территория смыслов" в этом году в рамках конкурса было выдано 39,5 млн рублей на реализацию 82 проектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках последней смены "Служение Отечеству" гранты на общую сумму около 4,5 млн рублей получили девять проектов. Самый маленький грант (170 тыс. рублей) получил проект цирковой студии "Камелот", а самый большой (700 тыс. рублей) - проект Северо-западного молодежного военно-исторического поискового форума "Ленинградский фронт", уточнили организаторы.

В работе форума приняли участие 5 тыс. человек. Каждую смену 350 из них находились на площадке форума, еще 650 присоединялись к работе форума онлайн через платформу "Россия - страна возможностей", добавили в пресс-службе. В 2021 году форум принял пять смен: "Голос поколения", "Россия - страна возможностей", "Работать в России", "Политика: новые вызовы" и "Служение Отечеству".

"Форум "Территория смыслов" завершается. Мы передаем эстафету форумной кампании следующему яркому мероприятию, где соберется молодежь страны. Это фестиваль креативных лидеров "Таврида.АРТ", который пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября 2021 года. В рамках фестиваля состоится всероссийский форум "Россия - страна возможностей", который мы все с нетерпением ждем. Его участниками станут лауреаты, финалисты и победители проектов и конкурсов нашей платформы", - отметила заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Ольга Бужинская.

Форум "Территория смыслов" проходит с 2015 года. До 2018 года форум проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Седьмой форум "Территория смыслов" стартовал 5 июля, он продлится до 12 августа. В программе этого года предусмотрено пять смен, которые будут проходить в смешанном формате. Часть участников находится на площадке форума, а другие участники подключаются дистанционно.