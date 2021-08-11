В Карачаево-Черкесии планируют организовать пункты приема использованных батареек

ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют установить во всех районах и городах республики контейнеры для приема и последующей утилизации батареек. Об этом на своей странице в Instagram написал в среду министр природных ресурсов и экологии региона Джашарбек Узденов.

"Ко мне в социальных сетях не раз обращались наши жители, которые не знали, куда можно сдать для утилизации использованные батарейки. И действительно, точки приема таких отходов были лишь в Черкесске, теперь же сдать старые батарейки можно будет во всех без исключения районах Карачаево-Черкесии", - рассказал Узденов.

По его словам, соответствующее соглашение министерство заключило со специализированной организацией, занимающейся утилизацией подобных опасных отходов. Контейнеры передадут администрациям городов и районов республики, где определят комфортные для жителей локации точек сбора.

"Одна батарейка загрязняет тяжелыми металлами 400 л воды или 20 кв. м почвы. Существенный ущерб для экологии - и это всего от одной маленькой батарейки. А как следствие, тяжелые металлы через воду попадают в нашу пищу и мало-помалу отравляют организм", - обратил внимание министр.