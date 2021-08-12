Лавров встретится с молодыми деятелями культуры в арт-кластере "Таврида" в Крыму

СУДАК /Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 августа посетит Крым, где выступит в арт-кластере "Таврида", расположенном неподалеку от Судака.

Как отметили в МИД РФ, анонсируя мероприятие, Лавров встретится с молодыми деятелями культуры и искусства из 66 регионов России. По итогам встречи ожидается пресс-подход министра, на который приглашены российские и зарубежные журналисты.

Глава МИД РФ впервые с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году примет участие в официальном мероприятии на полуострове. Лавров входит в федеральный избирательный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, назначенных на 19 сентября.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.