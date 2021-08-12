Школьники из Сирии по приглашению Шойгу приедут в Россию

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Борт ВКС РФ доставит группу сирийских детей в Москву по приглашению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в четверг.

"Дети из Сирии посетят Россию по приглашению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с целью ознакомления с историей, традициями, культурой нашей страны и достопримечательностями российской столицы", - отметили в Минобороны России.

Всего в РФ приедут 46 школьников из провинций Дамаск, Хомс, Хама, Дераа и других. Среди них в том числе дети погибших сирийских военнослужащих, школьники, потерявшие родных в ходе войны против ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ).

Программа для сирийских школьников пройдет с 12 по 17 августа. Дети посетят Кремль, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе, Московский зоопарк, планетарий и другие культурно-исторические объекты Москвы. Они встретятся с представителями "Юнармии" и всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

"Один из дней сирийские школьники проведут в подмосковной Кубинке на объектах культурно-просветительского центра Вооруженных сил Российской Федерации в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", где они представят зрителям концертную программу с исполнением песен на русском языке", - добавили в ведомстве.

Шойгу принял решение о приглашении сирийских детей в Россию по итогам визита российской межведомственной делегации в Сирийскую Арабскую Республику в июле. Поездка сирийских детей организована при поддержке правительства Москвы, Россотрудничества, всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" и АО "Газпромбанк".