Единороссы внесут законопроект о включении срочной службы в армии в трудовой стаж

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единой России" и сенаторы в четверг внесут в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж. Об этом журналистам сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

"Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. "Единая Россия" внесет сегодня такой законопроект", - сказал Неверов, выступающий одним из авторов документа. Необходимые изменения предлагается предусмотреть в законе "О страховых пенсиях".

Депутат пояснил, что сейчас граждане имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста: мужчины - не ранее чем в 60 лет (при стаже не менее 42 лет), женщины - не ранее чем в 55 лет (при минимальном стаже 37 лет). Однако, продолжил политик, в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период - период нахождения на больничном.

"То есть гражданин, отслуживший срочную службу в армии и далее непрерывно работавший, находится в менее выгодном положении по сравнению с неслужившим, хотя посвятил этот период почетному долгу - службе Родине", - указал Неверов. По его словам, "эту несправедливость" парламентарии предлагают устранить поправками в закон о страховых пенсиях.

В случае вступления в силу поправок с 1 января 2022 уже в следующем году досрочно на пенсию смогут выйти граждане, достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной службы в армии.

Кроме Неверова, авторами законопроекта выступили его первый заместитель Андрей Исаев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, первый зампред комитета Андрей Красов и первый замглавы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Со стороны Совета Федерации свои подписи под документом поставили первый вице-спикер палаты Андрей Турчак и председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев.