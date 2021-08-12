На трассе Симферополь - Ялта возобновили движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Вода полностью сошла с трассы Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, движение автомобилей возобновилось, сообщил в четверг ТАСС глава администрации района Дионис Алексанов.

"Вода спала полностью. <...> Все открыли. Сухо уже", - сказал Алексанов, отвечая на вопрос ТАСС, возобновилось ли движение по дороге на Ялту.

По его словам, ночью будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором планируется объявить режим ЧС. Утром к работе приступит комиссия по оценке ущерба.

Алексанов уточнил, что причиной подтопления стал сход дождевого потока с гор.

Непогода в Крыму вечером в среду привела к подтоплению нескольких домов в Симферопольском районе Крыма, из-за потока воды был затруднен проезд по трассе Симферополь - Ялта. Шестерых жителей села Краснолесье, где подтоплены многоквартирный дом и территория двух частных домовладений, переселят в пункты временного размещения.

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.