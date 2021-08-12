В Минздраве Абхазии заявили, что готовы к прибытию военного госпиталя из России

СУХУМ, 12 августа. /ТАСС/. Площадка для размещения российского военного госпиталя, который во второй раз прибудет в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, оборудована, в республике ожидают приезда российских медиков. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

"Помощь наших российских коллег будет своевременной, это будет большая помощь населению Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией. По поручению президента Аслана Бжании подготовлена и оборудована площадка для размещения российского военного госпиталя на территории Абхазии. Ждем выдвижения российских медиков в Абхазию", - сказал Бутба.

Госпиталь вновь разместится на территории сухумского пансионата "Айтар", где он находился с октября 2020 года по март 2021 года. Директор пансионата Тимур Адлейба сообщил, что все необходимые мероприятия для размещения мобильного госпиталя завершены. "Мы готовы принять госпиталь, все условия созданы, под него выделяется третий корпус", - сказал Адлейба. Единственное отличие сейчас в том, что в основных двух корпусах пансионата, где ранее жил медперсонал, сейчас живут туристы, эти два корпуса заполнены. "Ту часть, где теперь разместится госпиталь, мы оградили. Туда не будет доступа ни для кого, кроме "Скорой помощи" и самих врачей", - уточнил директор пансионата.

В июле президент Абхазии сообщил, что достигнута договоренность о направлении в Абхазию российского военного мобильного госпиталя на 150 мест для оказания помощи республике в борьбе с коронавирусом. С 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года российский военный госпиталь работал в Абхазии. Тогда российские врачи приняли на стационарное лечение около 500 пациентов. Амбулаторно-консультативную помощь получили более 3 тыс. жителей республики, проведено более 5 тыс. ПЦР-исследований.

По последним данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 303 человека. Выздоровели 18 906 человек, 336 человек умерли. С 10 августа в республике возобновилась вакцинация населения от коронавируса.