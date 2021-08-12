В Кузбассе в 2022 году запустят систему цифрового мониторинга загрязнения реки Ускат

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Первые в России станции цифрового контроля за состоянием водных объектов установят в 2022 году на самом индустриально нагруженном притоке Томи - реке Ускат в Кемеровской области - для реализации пилотного проекта "Цифровой Ускат". Он позволит в автоматическом режиме проверять пробы воды и выявлять несанкционированные сбросы и загрязнения, сообщили в министерстве цифрового развития и связи Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.

"Пилотный проект "Цифровой Ускат" полностью подготовлен к реализации, технологические решения, связанные с созданием системы автоматического контроля состояния водных объектов, определены в партнерстве с АО "РТ-инфраструктура" (дочернее предприятие ГК "Ростех"). <…> Старт реализации пилотного проекта и установка станций автоматического контроля состояния водных объектов планируется весной 2022 года", - говорится в тексте ответа.

В составе разработанного оборудования есть приборы для автоматического отбора проб, которые будут анализировать состав воды примерно по 20 параметрам и сигнализировать о превышении нормативов. "Это позволит точно фиксировать, как изменились значения всего комплекса параметров в тот самый момент, когда оборудование зафиксировало первое отклонение от нормы, и своевременно принимать меры", - поясняют в министерстве.

Проект "Цифровой Ускат" позволит апробировать технологии цифрового гидромониторинга для реализации другого более масштабного проекта - "Цифровой Обь-Иртышский бассейн". Он инициирован правительством Кузбасса и поддержан еще 11 приобскими регионами, на реках которых в течение пяти лет будет внедрена система автоматического выявления загрязнений.

"В настоящее время рассматривается возможность реализации проекта "Цифровой Обь-Иртышский бассейн" в рамках нового федерального проекта "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды", который разрабатывает Минприроды России в соответствии с поручением президента РФ", - уточняется в ответе.

Проект "Цифровой Обь-Иртышский бассейн" разработан для оздоровления рек крупнейшего в стране Обь-Иртышского бассейна и направлен на создание комплексной системы управления водными ресурсами, которая будет основана на технологии больших данных (Big Data). Проект инициирован правительством Кузбасса и поддержан еще Новосибирской, Томской, Омской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областями, ХМАО, ЯНАО, Алтайским краем и Республикой Алтай. Научно-технологическими координаторами проекта являются Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий СО РАН, Институт водных и экологических проблем СО РАН, Центр компетенций НТИ "Новые производственные технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.