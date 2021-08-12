В Гидрометцентре прогнозируют природные пожары на Дальнем Востоке и в Сибири

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами в Якутии, Иркутской, Магаданской областях, в Эвенкийском районе Красноярского края и на юге Чукотского автономного округа усугубится в ближайшие дни. Высокий класс пожарной опасности и отсутствие влаги в почве будут создавать условия для природных пожаров, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Высокой и чрезвычайный уровень пожарной опасности в ближайшие пять дней прогнозируется в Иркутской области, Эвенкии, Якутии, Магаданской области, на юге Чукотского автономного округа. Там огромнейшие территории, пройденные огнем, и в ближайшее время ситуация не изменится, а усугубится", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке будет усугубляться из-за небольшого количества осадков в первой декаде августа. В Якутии, например, выпало всего лишь 18% от месячной нормы, в Эвенкийском районе Красноярского края - 6% от месячной нормы. К этому периоду количество осадков должно достигать 33% от нормы.

При таком количестве осадков и высоком уровне пожарной опасности создаются условия для возникновения природных пожаров, отметил метеоролог. "Даже при втором и третьем классе пожарной опасности были бы сложности, потому что там уже бушуют пожары, и ветер их разносит. Но сейчас сама природа создает условия для природных пожаров", - рассказал Вильфанд.