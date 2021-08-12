CNN: в США одобрят третью дозу вакцины от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом

ТАСС, 12 августа. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, как ожидается, одобрит применение бустерной дозы вакцин от коронавируса концернов Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом в ближайшие два дня. Об этом в среду сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

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"Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внимательно отслеживает данные, полученные в результате исследований, - сообщил представитель FDA CNN. - Управление совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний оценивает возможные варианты [применения третьей дозы] и поделится информацией в ближайшее время".

По данным телеканала, дата объявления может быть перенесена, однако предварительно речь идет о ближайших 48 часах.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что применение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса может потребоваться людям с ослабленным иммунитетом.