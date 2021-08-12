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В центре "Фобос" сообщили, что погода в Москве в выходные будет солнечной

Воздух прогреется до 25-27 градусов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Погода в Москве и Подмосковье в выходные порадует местных жителей. Будет солнечно, почти без дождей, а воздух прогреется до 25-27 градусов тепла, сообщила во вторник ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"В выходные нас порадует погода. Благодаря антициклону в субботу мы уже дождей никаких не ждем, будет много солнца. Днем в Москве будет до 23-25 градусов, а по области - до 22-27 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, в воскресенье характер погоды существенно не изменится, но в отдельных районах, преимущественно на севере Подмосковья, могут пройти небольшие дожди во второй половине дня.

"Но они много влаги не принесут и настроение не испортят жителям столичного региона. Так что лето пока что никуда не уходит", - отметила метеоролог.

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