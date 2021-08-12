В Кроноцком заповеднике заявили, что погода в районе падения Ми-8 на Камчатке улучшается

ТАСС, 12 августа. Погода на Курильском озере в Кроноцком заповеднике на Камчатке, где в четверг произошло падение туристического вертолета Ми-8, улучшается, туман рассеивается, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"Сегодня с утра до 11:30 примерно (02:30 мск) был туман, но сейчас он рассеивается, погода солнечная", - сообщили в пресс-службе.

Утром 12 августа в ЦУКС региона поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике, на борту которого находились 13 туристов и 3 члена экипажа. На место ЧП вылетели два борта Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. По данным Минздрава региона, девять человек выжили при крушении.

При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Владимир Солодов. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").