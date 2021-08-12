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В Приморье установили особый противопожарный режим в 15 районах

В ближайшее время синоптики прогнозируют в регионе повышение температуры и отсутствие осадков

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края установили особый противопожарный режим на территории 15 районов в связи с угрозой лесных пожаров, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"С 12 августа действие особого противопожарного режима, введенного 27 июля в 12 муниципалитетах Приморья, распространяется еще на 15 территорий. Соответствующее распоряжение накануне подписала первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что режим распространяется на центральные районы Приморья. Ранее особый противопожарный режим был установлен в северных и восточных районах края. Главам муниципалитетов рекомендовано усилить меры пожарной безопасности, создать запас воды для тушения очагов, местным жителям запрещается разводить в лесах костры и сжигать мусор.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 12 августа, в Приморском крае нет действующих лесных пожаров. Последние крупные очаги потушили 6 августа на севере края в Сихотэ-Алинском заповеднике на площади более 4 тыс. га. Этому способствовала дождливая погода. В ближайшее время синоптики прогнозируют в Приморье повышение температурного фона и прекращение осадков.

 

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РоссияПриморский край
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