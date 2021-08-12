В медрегуляторе США заявили, что вакцинация от COVID-19 не влияет на вероятность выкидыша

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса не влияет на риск возникновения выкидыша у беременных. Об этом сообщили в среду федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

"ЦКПЗ провели новый анализ данных о безопасности вакцины для беременных на ранних стадиях и не нашли какого-либо увеличения риска выкидыша у порядка 2,5 тыс. женщин, которые получили мРНК-вакцину от коронавируса до 20-й недели беременности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам исследования вероятность выкидыша у прошедших вакцинацию препаратами Pfizer и Moderna беременных составляет порядка 13%. В целом риск возникновения выкидыша колеблется в диапазоне от 11 до 16%.

В США в последнее время вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом из-за распространения дельта-штамма. Согласно данным ЦКПЗ, на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в стране.