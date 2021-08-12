Все полеты тургрупп на Курильское озеро на Камчатке 12 августа отменили

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Все полеты туристических групп на Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке, где утром 12 августа упал вертолет с туристами, отменены, сообщил ТАСС директор заповедника Петр Шпиленок.

"Это обычная практика в таких случаях. На месте сейчас работают спасатели, поэтому посещение всех тургрупп на сегодня отменено", - сказал Шпиленок.

Курильское озеро является одним из самых популярных мест для туристов. Летом во время туристического сезона на озеро прилетает в среднем по пять-семь вертолетов с туристами в день.

Курильское озеро находится на территории Южно-Камчатского заказника. Это второй по площади и самый глубокий пресный водоем Камчатки с максимальной глубиной 316 метров, где воспроизводится крупнейшее в Азии стадо нерки. Туристов озеро привлекает возможностью понаблюдать за бурыми медведями в условиях дикой природы.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Восьмерых пострадавших доставляют в Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего на борту находилось 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Упавший вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.