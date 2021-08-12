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Пандемия COVID-19

Ученые Сингапура считают, что коронавирус распространяется во время разговора

Образующиеся во время дыхания и разговора мелкие частицы, размер которых не превышает пяти микрометров, содержат даже больше вирусных элементов, чем крупные частицы, отметили в Национальном университете республики

СИНГАПУР, 12 августа. /ТАСС/. Инфицированные коронавирусом могут распространять опасные частицы при дыхании или разговоре, а не только при кашле или чихании. Такой вывод содержится в проведенном учеными Национального университета Сингапура исследовании, выдержки из которого публикует в четверг газета The Straits Times.

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Как рассказал профессор Пол Тамбая, "образующиеся во время дыхания, разговора, пения мелкие частицы, размер которых не превышает пяти микрометров, содержат даже больше вирусных элементов, чем крупные частицы". Его коллега профессор Кристин Колэман также отметила, что "во время экспериментов ряд пациентов выделяли больше всего опасных частиц именно во время разговора". По ее словам, "вероятно, это связано с тем, что люди зачастую непроизвольно повышают голос".

Кроме того, профессор Тамбая уточнил, что "во время исследования изучались вопросы снижения риска распространения коронавирусной инфекции". Так, указал он, "во время разговоров определенная циркуляция воздуха, создаваемая за счет расположения мебели, вентиляторов, а также дистанция между людьми помогает изменить концентрацию опасных элементов". Одновременно ученые призвали сохранять масочный режим как на улицах, так и в помещениях.

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