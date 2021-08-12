Власти Канады разрабатывают удостоверение вакцинации для поездок по стране и за рубеж

ОТТАВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Канады заняты разработкой документа, который будет подтверждать прохождение вакцинации канадцами, которые совершают внутренние и зарубежные поездки. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

"Канадцы ищут более надежный и защищенный способ предоставлять свои данные о вакцинации зарубежным и канадским сотрудникам таможни. В этой связи правительство Канады сотрудничает с провинциями и территориями, чтобы разработать удостоверение вакцинации, которое облегчило бы заграничные поездки и уменьшило риск распространения и проникновения в страну COVID-19", - говорится в сообщении.

Основные усилия правительства будут сконцентрированы на создании электронного удостоверения, отметила пресс-служба миграционного ведомства.

Согласно последним данным, более 71% жителей страны (27 млн человек) получили хотя бы одну дозу прививки и почти 60% (22,68 млн) полностью прошли вакцинацию от коронавируса. За прошедшую неделю в Канаде завершили процесс вакцинации 1,5 млн человек.