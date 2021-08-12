Сенат Бразилии одобрил законопроект о нарушении патентных прав на лекарства в пандемию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 августа. /ТАСС/. Верхняя палата Национального конгресса (парламента) Бразилии в среду вечером одобрила законопроект, разрешающий нарушение патентных прав на медикаменты на время пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба Федерального сената.

В соответствии с документом, принятым сенатом в апреле и доработанным после этого Палатой депутатов (нижней палатой), обладатели патентов на лекарства, вакцины и тесты для определения заболеваний должны будут разрешать использование своих ноу-хау во время ЧС в сфере здравоохранения. В тридцатидневный срок после введения такого положения исполнительной власти надлежит публиковать перечень продукции, которая считается критически важной для борьбы с эпидемией. Проект закона наделяет госорганы правом выдавать "временную и неэксклюзивную лицензию на использование патента без ущерба для правообладателя".

Обладателям патентов предлагается выплачивать фиксированную компенсацию в размере 1,5% от чистой стоимости товара в широкой продаже. Решение поддержал 61 парламентарий, 13 высказались против. Документ будет направлен на подпись главе государства.

Как ожидается, в первый перечень такой продукции в Бразилии включат вакцины от коронавирусной инфекции. Принятие закона может вынудить некоторые фармацевтические компании уйти с бразильского рынка, предупредила Элизабет де Карваляйс, исполнительный президент Ассоциации фармацевтических исследований. В ассоциацию среди прочих входят Pfizer, Gilead Sciences и AstraZeneca.