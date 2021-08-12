В воде Байкала выявили следы лакокрасочной продукции

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Лабораторные исследования показали наличие следов лакокрасочной продукции в пробах воды из Байкала, отобранной у острова Ольхон, где 6 августа выявили загрязнение акватории. Об этом в четверг сообщил Лимнологический институт Сибирского отделения РАН.

"На основание полученных данных, заверенных разными аналитическими методами, можно утверждать, что в акватории Малого Моря в районе поселка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды озера Байкал и его прибрежной части на протяжении около 22 км. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, воду исследовали на санитарно-микробиологические показатели. В заливе Улан-Хушинский и в районе поселка Песчанка выявлено превышение содержания в воде энтерококков, общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий. Полученные данные указывают на свежее фекальное загрязнение.

В проливе Малое Море у острова Ольхон 6 августа было обнаружено загрязнение акватории озера Байкал. При этом, как сообщала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, характерные признаки нефтяного загрязнения отсутствовали. Было предположение, что причиной появления черной пленки на воде стал осевший пепел от лесных пожаров.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Пролив Малое Море - часть Байкала, отделенная островом Ольхон. На его берегах расположены населенные пункты и большое количество турбаз.