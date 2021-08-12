Власти Якутии помогут семье погибшего мужчины, участвовавшего в борьбе с лесными пожарами

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Якутии окажут помощь семье погибшего мужчины, который участвовал в борьбе с огнем в Чурапчинском районе. Об этом сообщил на брифинге в четверг глава Якутии Айсен Николаев.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

Как ранее сообщили ТАСС в Минприроды России, погибший был гражданином Армении. По предварительным данным, он погиб во время прокладки минерализованной полосы на бульдозере.

"Нас всех потрясла информация о том, что на пожаре в Чурапчинском районе погиб рабочий-тракторист. <…> Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Конечно же, мы предпримем все меры для оказания помощи семье пострадавшего", - сказал Николаев.

Он отметил, что безопасность людей при пожаре - "это главное условие при работах по тушению". По словам главы региона, пройдет расследование.

В данный момент Чурапчинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1977 года рождения в лесном массиве вблизи села Мугудай Чурапчинского района. Прокуратурой республики также организована проверка. "Будет дана оценка исполнения органами местного самоуправления, другими уполномоченными органами и организациями требований законодательства об охране труда, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе соблюдения установленного порядка привлечения граждан к работам по тушению лесных пожаров, иного законодательства", - сказали в прокуратуре.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории региона действуют 168 природных пожаров.