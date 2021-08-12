В столице Австралии впервые с июля 2020 года объявили карантин из-за коронавируса

СИДНЕЙ, 12 августа. /ТАСС/. Австралийская столичная территория будет закрыта на недельный карантин после обнаружения первого за 13 месяцев случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщил глава правительства региона Эндрю Барр.

"Решение [объявить карантин] было принято после подтверждения диагноза человека с COVID-19 в регионе. Кроме того, следы вируса были выявлены в пробах из сточных вод Австралийской столичной территории. Это самый серьезный риск для здоровья населения, с которым мы столкнулись на территории в этом году и, вероятно, за все время пандемии, а потому в регионе объявлен режим строгой изоляцию с 17:00 четверга, 12 августа [10:00 мск]", - сообщил Барр в ходе онлайн-конференции для журналистов.

Во время карантина жители Канберры и окрестных населенных пунктов смогут покидать дом только, чтобы пойти на работу или учебу, если нельзя делать это из дома, а также для визита к врачу или на вакцинацию, физических упражнений на воздухе или покупки товаров первой необходимости. Розничные магазины будут закрыты, а предприятия общественного питания смогут продолжить работу продавая еду навынос или с доставкой. Школьники, за исключением учеников выпускных классов, должны перейти на домашнее обучение.

В последний раз случай заражения коронавирусом был зарегистрирован врачами Австралийской столичной территории 10 июля 2020 года.

Эпидемическая ситуация в большинстве австралийских штатов считается стабильной, поскольку власти ежедневно регистрируют нулевой прирост числа зараженных или единичные случаи инфицирования в пограничных изоляторах. Значительный рост данного показателя отмечается только в крупнейшем городе страны Сиднее, где в минувшие сутки выявили 345 новых случаев заражения коронавирусом и одну смерть, связанную с COVID-19.

С начала пандемии в Австралии выявили более 37,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, от вызванных инфекцией осложнений умерли 945 человек. В конце февраля в стране началась вакцинация, в которой используются препараты компаний AstraZeneca и Pfizer. Первую прививку сделали 14,2 млн человек (более 55% населения страны), полностью иммунизированы 4,9 млн (19%).