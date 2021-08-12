Глава Якутии предложил в Якутске сократить рабочий день из-за задымленности

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев обратился к властям города Якутска с просьбой из-за задымленности укоротить рабочий день или объявить выходной. Об этом он сообщил на брифинге в четверг.

"Я просил руководство города, Евгения Николаевича Григорьева, чтобы по городу Якутску работодатели в условиях сильной задымленности делали или укороченный рабочий день, если можно сделать, выходные дни, когда [есть] сильная задымленность на тех предприятиях, где это можно сделать", - сказал Николаев.

Сильная задымленность в Якутске отмечается с вечера среды. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска, работа идет в штатном режиме, метеорологическая видимость составляет 650-700 м. "Аэропорт работает по фактической погоде. Возможны корректировки расписания полетов из-за ограничения видимости, в том числе по метеоусловиям в аэропортах назначения", - говорится в сообщении аэропорта.

"Дым сюда пришел с пожаров в Намском и Горном районах. Кроме самих непосредственно пожаров, которые там идут, у нас серьезная дымовая нагрузка также из-за отжигов. Здесь надо понимать, что эти отжиги должны быть проведены обязательно для того, чтобы не допустить дальнейшего разгорания пожаров. <…> Мы надеемся, что смена ветра произойдет в ближайшие сутки и станет легче дышать", - сказал Николаев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В регионе действуют 168 природных пожаров. По данным регионального оперштаба, за сутки ликвидировано 13 пожаров на площади свыше 17,2 тыс. га, локализовано семь на площади свыше 62 тыс. га, обнаружено девять новых возгораний.