CNN: разведслужбы США не пришли к единому мнению о происхождении коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Американская разведка после более чем двух месяцев расследования причин появления коронавируса все еще не может выработать единую позицию по этому вопросу. Об этом в среду сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, разведслужбы уже сформировали предварительную версию доклада, который в настоящее время проходит проверку, однако чиновники так и не смогли в своих изысканиях определиться, был ли коронавирус разработан в лаборатории или сформировался природным путем. Один из источников, знакомый с ходом расследования, отметил, что в нынешней версии доклада "нет ничего из ряда вон выходящего". Как отмечает телеканал, у разведслужб есть время до конца августа, чтобы это изменить.

Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

2 августа член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса. По его версии, вирус распространился из Уханьского института вирусологии в результате неустановленного инцидента, который произошел ранее 12 сентября 2019 года (за четыре месяца до публикации властями Китая первых данных о заболевших COVID-19 в Ухане). В докладе говорится, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Авторы документа отмечают, что летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.