Новая Зеландия откроет границы в 2022 году

СИДНЕЙ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии приступят к поэтапной отмене санитарных ограничений на границе с 2022 года, установив перед этим правила для въезда в страну из государств с низким, средним и высоким уровнем риска заражения коронавирусом. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Джасинды Ардерн, опубликованном на сайте правительства в четверг.

"В 2022 году, как только достаточное количество людей будет вакцинировано, мы сможем приступить к поэтапному открытию границ, основанному на индивидуальной для каждой страны оценке рисков [распространения коронавируса]. Будут созданы категории направлений с низким, средним и высоким риском заражения, а набор санитарных ограничений для путешественника будет зависеть от того, откуда он прибыл и его статуса вакцинации", - отметила Ардерн.

Глава правительства подчеркнула, что "индивидуальный подход к оценке рисков требует создания новых подходов и методов контроля". "Мы используем оставшуюся часть 2021 года для подготовки к новым принципам работы на границе. Это включает разработку декларации о состоянии здоровья путешественников, изучение новых технологий быстрого и надежного тестирования в аэропортах и перед вылетом, а также создание комплекса требований к условиям самоизоляции и совершенствование системы отслеживание контактов", - сообщила она.

По словам премьера, для каждой категории стран будет установлен индивидуальный набор требований, пропорциональных степени риска распространения коронавируса. От необходимости пройти тестирование перед вылетом и после прибытия для низкого уровня, до требования об обязательном двухнедельном карантине в государственном изоляторе - для высокого.

С марта 2020 года въезд иностранцев в Новую Зеландию ограничен из-за пандемии. Все прибывающие в страну должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, а после прибытия провести 14 дней в карантине. Покинуть изоляцию они могут только после трехкратного тестирования на COVID-19, приводящегося на 3, 12 и 14 день карантина, и получения отрицательных результатов всех тестов.

По данным новозеландского Минздрава, к 12 августа в стране были выявлены 2 913 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 2 844 заболевших, умерли 26.