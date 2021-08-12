Количество "Точек роста" в Марий Эл увеличат к 2024 году почти в 7 раз

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Количество образовательных центров "Точка роста", благодаря которым у детей появится возможность дополнительно изучать информатику, инженерные науки и робототехнику, увеличится в Марий Эл к 2024 году с 15 до 108. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

"В 2022 году планируется создать еще 22 центра, всего к 2024 в регионе будут работать 108 центров "Точка роста", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что в центрах школьники смогут осваивать естественно-научные предметы, заниматься информатикой и обществознанием. Ранее пресс-служба главы республики сообщала, что в регионе действуют 15 центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

По данным министерства, в сентябре 2021 года планируется открытие 21 центра образования естественно-научной и технической направленности "Точка роста". На данный момент в образовательных организациях ведется ремонт помещений.

О "Точках роста"

Центры "Точка роста" создаются в виде общественных пространств, оборудованных современными компьютерами, ноутбуками, VR-шлемами, 3D-оборудованием, квадрокоптерами. В таких центрах детей обучают по цифровому, техническому и гуманитарному профилю. Также в них проводятся занятия по математике, информатике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности. Имеются шахматная зона, медиазона и площадка коворкинга.

"Точки роста" создают в российских школах по нацпроекту "Образование" для обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления детям дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков, для популяризации среди школьников и их родителей востребованных инженерных и технических специальностей, обновления содержания и методов обучения по предметным областям "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности".

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на 2019-2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.