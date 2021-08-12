ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Якутии отложили сезон охоты до снятия режима ЧС в лесах. Об этом сообщил на брифинге в четверг глава Якутии Айсен Николаев.

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"Очень прошу людей воздерживаться от выездов в леса. У нас, к сожалению, уже есть по нескольким населенным пунктам случаи возникновения пожаров из-за человеческого фактора. Если в июне - июле в основном шли сухие грозы, и сейчас от сухих гроз возникают пожары, по некоторым случаям мы видим, что это все-таки человеческий фактор. Для того чтобы минимизировать последствия несанкционированных выездов на природу, угрозы в том числе людям, которые туда выезжают, сейчас принято решение, что сезон охоты будет отложен до снятия режима чрезвычайной ситуации в лесах", - сказал Николаев.

С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. В регионе действуют 168 природных пожаров. По данным регионального оперштаба, за сутки ликвидировано 13 пожаров на площади свыше 17,2 тыс. га, локализовано семь на площади свыше 62 тыс. га, обнаружено девять новых возгораний.