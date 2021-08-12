Высокий уровень воды в Байкале затруднит осенний нерест омуля

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Высокий уровень озера Байкал, который достиг отметки 457,02 м, затруднит начавшийся в августе нерест байкальского омуля. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник отдела государственного контроля охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Александр Ежов.

"Сбросы [на Иркутской ГЭС] увеличили в этом году, но недостаточно. Уже пошло подтопление населенных пунктов в Республике Бурятия, река Селенга выходит на пойму. <…> Когда вода большая, выходит из берегов, с полей начинает все собирать, по течению нести мусор, деревья. Против такой воды омуль идет очень плохо. Он может зайти с Байкала в реку позднее обычного, затруднено его продвижение на верхние нерестилища. Он может остановиться в пределах прибрежных районов и отнереститься там. Хотя верхние нерестилища, как говорит наука, намного продуктивнее, выживаемость икры там намного больше", - сказал Ежов.

По его словам, если пропуск воды на Иркутской ГЭС увеличить, уровень Байкала и впадающих в него рек опустится, тогда нерест омуля пройдет легче.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны. Нерест омуля начался с 1 августа и продлится до середины ноября. Все места для откладывания икры эндемика расположены на реках на территории Республики Бурятия. С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.

Уровень Байкала

Повышенный приток в Байкал в 2021 году связан с обильными осадками. В целом же, как говорят специалисты, повышение уровня с мая по сентябрь - нормальное явление для озера, осенью и зимой он, как правило, снижается. Начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азар Насыров ранее сообщал журналистам, что повышение уровня воды в Байкале будет наблюдаться ориентировочно до середины сентября.

Из-за роста уровня озера приходится увеличивать пропуск воды на Иркутской ГЭС. В июле это делали неоднократно, в результате на сегодня пропуск составляет 3 300 куб. м в секунду. Повышенный водорасход привел к подтоплениям в Иркутске: вода зашла на набережную, подтопило садоводство на Елизовском острове.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.