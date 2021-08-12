В кабмине не одобрили инициативу КПРФ о запрете открывать филиал "Ельцин-центра" в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект группы депутатов КПРФ, которые предложили законодательно исключить возможность открытия филиала "Ельцин-центра" в столице. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Инициатива коммунистов направлена на исключение из законодательства положения, предусматривающего создание в Москве филиалов центров исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий, если такой центр находится не в столице. Законопроектом также исключается возможность предоставления таким центрам объектов культурного наследия, находящихся в госсобственности, в безвозмездное пользование. Авторы поясняют, что предложенные изменения касаются вопроса об открытии московского филиала "Ельцин-центра".

Как указала правительственная комиссия, по закону к полномочиям попечительского совета президентского центра относятся принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств президентского центра, утверждение положений о филиалах и представительствах президентского центра, "что сохраняет правовую возможность открытия филиала президентского центра в городе Москве".

В кабмине также отмечают, что в пояснительной записке авторы инициативы не представили аргументированных обоснований необходимости предложенных изменений. Кроме того, отмечается в документе, предлагаемый запрет на безвозмездное использование объектов культурного наследия увеличит нагрузку на федеральный бюджет. При этом законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.