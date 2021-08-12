Все участники задержанной в Чаде группы путешественников вернулись в Россию

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Все участники задержанной в Республике Чад группы российских путешественников, в числе которых был администратор одного из пабликов Новосибирска "Аст-54" в сети "ВКонтакте" Виталий Полищук, вернулись в Россию. Информация об этом опубликована на странице паблика в четверг.

"Участники автомобильной кругосветки "Мир наш" вернулись на родину. 54 дня потребовалось, чтобы полностью вернуть собственность российских граждан, задержанных 15 июня в Республике Чад", - говорится в сообщении.

Во время трехнедельного автомобильного путешествия по Республике Чад российские туристы были задержаны сотрудниками местных силовых структур в городе Файя-Ларжо. Оттуда их доставили самолетом в столицу страны, город Нджамену, вынудив оставить автомобили и большую часть вещей и снаряжения. В группе было девять россиян и одна гражданка Литвы.

Как уточняет "Аст-54", спустя неделю после задержания власти Чада принесли официальные извинения. Еще через несколько дней вернули технику и телефоны. Большая часть путешественников вернулась домой, а четверо добивались возвращения автомобилей, оставленных в Файя-Ларжо. Сейчас машины припаркованы в Нджамене, оставшиеся участники экспедиции "Мир наш" вернулись домой.