Мультсериал "Маша и Медведь" занял первое место в глобальном рейтинге детского контента

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский мультсериал "Маша и Медведь" обогнал "Свинку Пеппу" и "Щенячий патруль" в мировом рейтинге детского контента, заняв первое место в списке Международного исследовательского агентства Parrot Analytics, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Animaccord.

"Согласно данным глобального замера, в течение последних 60 дней "Маша и Медведь" - детское шоу №1 в мире, опережающее такие зарубежные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий Патруль" и "Улица Сезам", - отметили в пресс-службе.

Опубликованный список Parrot Analytics касается самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире. Рейтинг основан на мониторинге более 10 тыс. шоу, представленных на аналитической платформе, который измерялся онлайн-запросами детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев.

Мультсериал "Маша и Медведь" переведен на 43 языка. По данным международного исследовательского агентства Kidz Global, он входит в тройку самых любимых развлекательных детских брендов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.