В кабмине РФ не поддержали законопроект о запрете дистанционного образования

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва кабмина на законопроект сенатора Александра Бабакова о запрете применять дистанционные технологии в государственных и муниципальных образовательных организациях. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Автор предлагал в законе "Об образовании в РФ" указать, что "при предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается". Законопроект был внесен в Госдуму в апреле этого года.

В кабмине указывают на то, что сейчас образовательным организациям по закону предоставлена возможность применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в порядке, который определяет профильное министерство. При этом "должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды", включая наличие необходимых ресурсов и технологий с тем, чтобы учащиеся могли освоить программы в полном объеме.

Согласно проекту отзыва, "установление предлагаемого законопроектом запрета на применение дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ образовательными организациями приведет к необоснованному ограничению" их прав. Кроме того, это ограничит возможность реализации конституционного принципа общедоступности общего образования в условиях возникновения угроз санитарно-эпидемиологического характера, а также при организации обучения в труднодоступных и отдаленных местностях.

"Следует также отметить, что электронное обучение и обучение с применением дистанционных образовательных технологий являлись единственной возможностью эффективно продолжить обучение в период самоизоляции, введенной в связи с пандемией коронавируса. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в тексте.