Объекты теплоснабжения деревни Универсиады в Екатеринбурге будут построены до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. ПАО "Т Плюс" до конца 2021 года построит самую крупную в Екатеринбурге котельную и магистральную теплосеть стоимостью более 800 млн рублей, которые будут обеспечивать объекты деревни Универсиады. В будущем котельная обеспечит теплом новый жилой район рядом с деревней, сообщили в пресс-службе филиала "Свердловский" ПАО "Т плюс".

"Новая автоматическая котельная станет самой крупной в Екатеринбурге. Ее мощности хватит, чтобы обогреть жилой район, сопоставимый с Академическим. На первом этапе энергетики обеспечат теплом спортивные объекты и общежития деревни Универсиады, в перспективе - весь Новокольцовский район, который планируется построить к 2035 году. <...> Весь комплекс работ будет завершен до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Стоимость проекта составит более 800 млн рублей. Рабочие уже приступили к строительству объектов теплоснабжения.

В пресс-службе отметили, что оборудование обеспечит отпуск тепловой энергии в автоматическом режиме без присутствия персонала.

Деревня Универсиады разместится на площади более 230 тыс. кв. м, там будут расположены Дворец водных видов спорта, общежития для спортсменов, медицинский центр и другие объекты.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.