Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 46 млрд рублей на доплаты медикам

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 46,3 млрд рублей на осуществление дальнейших специальных социальных выплат медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что средства поступят из резервного фонда правительства РФ, обеспечив выплаты до ноября 2021 года.

Решение об осуществлении дальнейших выплат было принято 6 августа на заседании правительства.

Доплаты медработникам, находящимся в непосредственном контакте с пациентами с коронавирусом, были введены в России в апреле 2020 года. В октябре того же года они были заменены специальными ежемесячными социальными выплатами, установленными до 31 декабря 2021 года. Размер доплаты зависит от фактически отработанных нормативных смен, во время которых медработники контактировали с пациентами с ковидом.