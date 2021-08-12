В России впервые зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида за сутки

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 808 против 799 днем ранее, до 168 049. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Из данных штаба следует, что в стране впервые с начала пандемии зарегистрировали более 800 смертей из-за коронавируса за один день.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,57%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 932, до 6 534 791. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

В частности, за сутки был выявлен 1 801 случай заражения в Санкт-Петербурге, 1 143 - в Московской области, 549 - в Нижегородской области, 523 - в Свердловской области, 485 - в Ростовской области.

В настоящее время в стране продолжают лечение 537 770 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 20 195, до 5 828 972. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 294 против 2 076 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 535 359 заразившихся. В относительном выражении прирост составил 0,15%.

За сутки в городе было зарегистрировано 56 летальных случаев, это минимум с 5 июня. Всего, по данным штаба, умерли 26 423 человека (1,72%, заболевших).

В новость внесена правка (11:34 мск) - передается с исправлением общего числа летальных исходов, верно - 168 049.