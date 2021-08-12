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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до минимума за две недели

В двух из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превысил единицу - в Свердловской (1,01) и Ростовской (1,03) областях

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижаться и составил 0,96. В Москве он сократился до 0,76 - минимума за две недели, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В двух из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превысил единицу - в Свердловской (1,01) и Ростовской (1,03) областях.

В остальных регионах индикатор меньше 1. В Иркутской, Нижегородской областях и Красноярском крае он составил 0,99, в Воронежской и Самарской областях - 0,98, в Санкт-Петербурге - 0,96, в Подмосковье - 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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