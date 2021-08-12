Условия акции "Миллион призов" для голосующих онлайн опубликовали на ag-vmeste.ru

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Условия розыгрыша "Миллион призов" среди голосующих на выборах в Москве онлайн опубликовали на портале ag-vmeste.ru.

"Как стать участником? Записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября; принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября; дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября); следить за розыгрышем на телеканале "Москва 24" или узнать результаты на сайте ag-vmeste.ru. Стать победителем и получить призовые баллы или один из суперпризов", - поясняется на главной странице сайта.

Ранее Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила столичным властям провести программу "Миллион призов - #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования, которое состоится 17-19 сентября. К уже традиционным партнерам программы "Миллион призов" выразили желание присоединиться представители строительной и автомобильной отраслей, предоставив для розыгрыша квартиры и легковые автомобили. Всего к программе уже присоединились более 70 компаний, среди которых торговые сети "Магнит", "Пятерочка", "Детский мир", "Ригла", "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Спортмастер", а также аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания.

Программа "Миллион призов" впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции РФ по инициативе предпринимательского сообщества, сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей. В мае 2021 года стартовала программа "#ПобедимCOVIDВместе", в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию. В программе приняли участие более 400 тыс. москвичей, которые получили подарочные сертификаты от компаний-партнеров.

О выборах

В 2021 году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в смс и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.