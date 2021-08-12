Легкоатлетка из Украины Магучих заявила, что в фотографии с Ласицкене не было политики

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая получила бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио и подверглась на родине нападкам за фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что в ее поступке не было политики.

"У нас свобода слова, - сказала она в четверг журналистам в аэропорту "Борисполь" по прибытии из Токио, - поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает, а также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует. Это опыт, который сделает меня сильнее <...> А по фото [с Марией Ласицкене] - я ее поздравила. Там не было никакой политики".

Она добавила, что все спортсмены обычно поздравляют друг друга после соревнований.

Накануне вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов осудил травлю легкоатлетки, подчеркнув, что "спорт вне политики", а спортсменам "нужно дружить друг с другом", поскольку они "не виноваты, что такое творится в политике".

Ранее за Магучих вступились двукратный призер Олимпиады в Токио Людмила Лузан и каратист Станислав Горуна, ставший бронзовым призером Олимпийских игр. Он подчеркнул, что в этом "нет никакого предательства". Спортсмен отметил, что "в Олимпиаде нет политики, есть спортивный дух и здоровая конкуренция", и призвал "оставить политику государственным деятелям".

Член олимпийской сборной Украины в Токио Ярослава Магучих стала бронзовым призером в прыжках в высоту среди женщин. После соревнований Магучих обнялась с Ласицкене, которая завоевала золотую медаль. Фото двух спортсменок, поддерживающих друг друга, вызвало резкое осуждение у части украинских пользователей соцсетей, а также критику некоторых официальных лиц.