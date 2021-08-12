Власти Петербурга окажут помощь туристам, пострадавшим при ЧП на Камчатке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга окажут помощь пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, среди которых были петербуржцы, сообщил в четверг губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"Губернатор подчеркнул, что пострадавшим туристам будет оказана необходимая помощь и поддержка", - говорится в сообщении.

Глава города выразил слова поддержки пострадавшим. "С Камчатки пришла трагическая весть. Упал вертолет, на борту которого была туристическая группа из Петербурга. По данным МЧС, из шести петербуржцев спасены трое. Спасательная операция продолжается. Хочу выразить самые теплые слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления. Ждем окончания спасательной операции", - привели слова Беглова в пресс-службе.