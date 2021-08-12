Узбекистан и Китай будут совместно производить китайскую вакцину от коронавируса

ТАШКЕНТ, 12 августа. /ТАСС/. Китайская биофармкомпания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и узбекское предприятие Jurabek Laboratoris подписали соглашение о закупках и производстве китайской вакцины на территории Узбекистана. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе посольства КНР в Ташкенте.

"Документ о закупках и поставках рекомбинантной вакцины против COVID-19 в онлайн-формате подписали китайская биофармацевтическая компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd и узбекское предприятие Jurabek Laboratories JV LLC", - говорится в сообщении.

Для розлива вакцины компании Anhui Zhifei Longkom Biopharmaceutical на предприятии Jurabek Laboratoris подготовлена отдельная линия, аудит которой уже провели китайские специалисты. Ожидается, что в ближайшее время будет произведена валидационная серия вакцины, после проверки которой будет получено разрешение на производство препарата.

По данным пресс-службы посольства, вакцина, которая будет производится в Узбекистане, получена биотехнологическим путем создания рекомбинатного белка NCP-RBD коронавируса SARS-CoV-2. Как предполагается, в ответ на появление этого белка в организме человека иммунная система вырабатывает нейтрализующие вирус антитела. Три дозы этой вакцины вводят в течение трех месяцев.

В Узбекистане с апреля проводится массовая вакцинация. Для этого применяются российская вакцина "Спутник V", а также препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, а также вакцина компании Moderna.

В республике с населением 35 млн человек полностью вакцинированы 1,371 млн человек, первый компонент одной из трех вакцин получили более 8 млн жителей Узбекистана.